Informacje o cenie GATEWAY TO MARS (MARS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00000222$ 0.00000222 $ 0.00000222 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena GATEWAY TO MARS (MARS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MARS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MARS w historii to $ 0.00000222, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MARS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GATEWAY TO MARS (MARS)

Kapitalizacja rynkowa $ 27.25K$ 27.25K $ 27.25K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 27.25K$ 27.25K $ 27.25K Podaż w obiegu 689.50B 689.50B 689.50B Całkowita podaż 689,499,618,330.3379 689,499,618,330.3379 689,499,618,330.3379

Obecna kapitalizacja rynkowa GATEWAY TO MARS wynosi $ 27.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MARS w obiegu wynosi 689.50B, przy całkowitej podaży 689499618330.3379. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 27.25K.