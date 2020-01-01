Poznaj tokenomikę GAMI WORLD (GAMI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GAMI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GAMI WORLD (GAMI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GAMI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

GAMI WORLD (GAMI) / Tokenomika / Tokenomika GAMI WORLD (GAMI) Odkryj kluczowe informacje o GAMI WORLD (GAMI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o GAMI WORLD (GAMI) GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with "one token, multiple utilities" motto. Oficjalna strona internetowa: https://gamiworld.io/en Biała księga: https://gami-world.gitbook.io/gami-world-venture-builder-whitepaper/ Tokenomika i analiza cenowa GAMI WORLD (GAMI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GAMI WORLD (GAMI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 442.00K Całkowita podaż: $ 131.83M Podaż w obiegu: $ 43.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.35M Historyczne maksimum: $ 5.58 Historyczne minimum: $ 0.00864062 Aktualna cena: $ 0.01023283 Tokenomika GAMI WORLD (GAMI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GAMI WORLD (GAMI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GAMI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GAMI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.