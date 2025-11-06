GiełdaDEX+
Aktualna cena Gamestop xStock to 27.48 USD. Śledź aktualizacje cen GMEX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GMEX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GMEX

Informacje o cenie GMEX

Czym jest GMEX

Biała księga GMEX

Oficjalna strona internetowa GMEX

Tokenomika GMEX

Prognoza cen GMEX

Cena Gamestop xStock (GMEX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GMEX do USD:

$27.48
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
Gamestop xStock (GMEX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:25:27 (UTC+8)

Informacje o cenie Gamestop xStock (GMEX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 27.48
Minimum 24h
$ 27.48
Maksimum 24h

$ 27.48
$ 27.48
$ 33.93
$ 23.93
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Aktualna cena Gamestop xStock (GMEX) wynosi $27.48. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GMEX wahał się między $ 27.48 a $ 27.48, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GMEX w historii to $ 33.93, a najniższy to $ 23.93.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GMEX zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gamestop xStock (GMEX)

$ 588.76K
--
$ 7.01M
21.42K
254,946.0364234618
Obecna kapitalizacja rynkowa Gamestop xStock wynosi $ 588.76K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GMEX w obiegu wynosi 21.42K, przy całkowitej podaży 254946.0364234618. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.01M.

Historia ceny Gamestop xStock (GMEX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Gamestop xStock do USD wyniosła $ 0.0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Gamestop xStock do USD wyniosła $ 0.0000000000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Gamestop xStock do USD wyniosła $ 0.0000000000.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Gamestop xStock do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0.00.00%
30 Dni$ 0.00000000000.00%
60 dni$ 0.00000000000.00%
90 dni$ 0--

Co to jest Gamestop xStock (GMEX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Gamestop xStock (GMEX)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Gamestop xStock (w USD)

Jaka będzie wartość Gamestop xStock (GMEX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Gamestop xStock (GMEX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Gamestop xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny Gamestop xStock!

GMEX na lokalne waluty

Tokenomika Gamestop xStock (GMEX)

Zrozumienie tokenomiki Gamestop xStock (GMEX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GMEXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Gamestop xStock (GMEX)

Jaka jest dziś wartość Gamestop xStock (GMEX)?
Aktualna cena GMEX w USD wynosi 27.48USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GMEX do USD?
Aktualna cena GMEX w USD wynosi $ 27.48. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Gamestop xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla GMEX wynosi $ 588.76K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GMEX w obiegu?
W obiegu GMEX znajduje się 21.42K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GMEX?
GMEX osiąga ATH w wysokości 33.93 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GMEX?
GMEX zaliczył cenę ATL w wysokości 23.93 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GMEX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GMEX wynosi -- USD.
Czy w tym roku GMEX pójdzie wyżej?
GMEX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GMEX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:25:27 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Gamestop xStock (GMEX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

