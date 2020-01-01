Poznaj tokenomikę Game of Memes (GOME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Game of Memes (GOME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Game of Memes (GOME) Odkryj kluczowe informacje o Game of Memes (GOME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Game of Memes (GOME) Oficjalna strona internetowa: https://gome.lol/ Kup GOME teraz! Tokenomika i analiza cenowa Game of Memes (GOME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Game of Memes (GOME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 67.46K $ 67.46K $ 67.46K Całkowita podaż: $ 651.50M $ 651.50M $ 651.50M Podaż w obiegu: $ 651.50M $ 651.50M $ 651.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 67.46K $ 67.46K $ 67.46K Historyczne maksimum: $ 0.01271128 $ 0.01271128 $ 0.01271128 Historyczne minimum: $ 0.00007619 $ 0.00007619 $ 0.00007619 Aktualna cena: $ 0.00010326 $ 0.00010326 $ 0.00010326 Dowiedz się więcej o cenie Game of Memes (GOME) Tokenomika Game of Memes (GOME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Game of Memes (GOME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOME tokenomikę, poznaj cenę tokena GOMEna żywo! Prognoza ceny GOME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOME? Nasza strona z prognozami cen GOME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOME już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.