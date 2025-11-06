GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Gallo the Hen to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GALLO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GALLO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Gallo the Hen to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GALLO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GALLO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GALLO

Informacje o cenie GALLO

Czym jest GALLO

Oficjalna strona internetowa GALLO

Tokenomika GALLO

Prognoza cen GALLO

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Gallo the Hen

Cena Gallo the Hen (GALLO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GALLO do USD:

--
----
+2.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Gallo the Hen (GALLO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:25:14 (UTC+8)

Informacje o cenie Gallo the Hen (GALLO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00157496
$ 0.00157496$ 0.00157496

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.05%

-20.14%

-20.14%

Aktualna cena Gallo the Hen (GALLO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GALLO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GALLO w historii to $ 0.00157496, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GALLO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.05% w ciągu 24 godzin i o -20.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gallo the Hen (GALLO)

$ 9.18K
$ 9.18K$ 9.18K

--
----

$ 9.18K
$ 9.18K$ 9.18K

999.76M
999.76M 999.76M

999,755,593.821844
999,755,593.821844 999,755,593.821844

Obecna kapitalizacja rynkowa Gallo the Hen wynosi $ 9.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GALLO w obiegu wynosi 999.76M, przy całkowitej podaży 999755593.821844. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.18K.

Historia ceny Gallo the Hen (GALLO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Gallo the Hen do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Gallo the Hen do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Gallo the Hen do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Gallo the Hen do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.05%
30 Dni$ 0-37.43%
60 dni$ 0-39.79%
90 dni$ 0--

Co to jest Gallo the Hen (GALLO)

$GALLO is a Solana-based meme token born from the viral energy of TikTok star @ilgallinaio_special, who entertains millions with his hilarious chicken content. The project bridges real-world virality with on-chain culture, creating a fun and engaging entry point for new users. With plans to integrate sports partnerships, community rewards, and mass exposure through social media, $GALLO is more than a meme — it’s a movement to bring fresh eyes to Solana, powered by cluck-worthy content and cult-level engagement.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Gallo the Hen (GALLO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Gallo the Hen (w USD)

Jaka będzie wartość Gallo the Hen (GALLO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Gallo the Hen (GALLO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Gallo the Hen.

Sprawdź teraz prognozę ceny Gallo the Hen!

GALLO na lokalne waluty

Tokenomika Gallo the Hen (GALLO)

Zrozumienie tokenomiki Gallo the Hen (GALLO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GALLOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Gallo the Hen (GALLO)

Jaka jest dziś wartość Gallo the Hen (GALLO)?
Aktualna cena GALLO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GALLO do USD?
Aktualna cena GALLO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Gallo the Hen?
Kapitalizacja rynkowa dla GALLO wynosi $ 9.18K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GALLO w obiegu?
W obiegu GALLO znajduje się 999.76M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GALLO?
GALLO osiąga ATH w wysokości 0.00157496 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GALLO?
GALLO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GALLO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GALLO wynosi -- USD.
Czy w tym roku GALLO pójdzie wyżej?
GALLO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GALLO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:25:14 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Gallo the Hen (GALLO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,420.56
$103,420.56$103,420.56

-0.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,387.76
$3,387.76$3,387.76

-0.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.78
$159.78$159.78

-0.46%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,420.56
$103,420.56$103,420.56

-0.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,387.76
$3,387.76$3,387.76

-0.31%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3291
$2.3291$2.3291

+2.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.78
$159.78$159.78

-0.46%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0859
$1.0859$1.0859

+0.06%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2106
$0.2106$0.2106

+321.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000590
$0.0000000590$0.0000000590

+290.72%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005500
$0.000005500$0.000005500

+191.31%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.22911
$0.22911$0.22911

+80.72%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4434
$1.4434$1.4434

+77.93%