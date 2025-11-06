Informacje o cenie Gallo the Hen (GALLO) (USD)

Aktualna cena Gallo the Hen (GALLO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GALLO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GALLO w historii to $ 0.00157496, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GALLO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.05% w ciągu 24 godzin i o -20.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gallo the Hen (GALLO)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Podaż w obiegu 999.76M 999.76M 999.76M Całkowita podaż 999,755,593.821844 999,755,593.821844 999,755,593.821844

Obecna kapitalizacja rynkowa Gallo the Hen wynosi $ 9.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GALLO w obiegu wynosi 999.76M, przy całkowitej podaży 999755593.821844. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.18K.