Informacje o cenie Gala Music (MUSIC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00437011 $ 0.00437011 $ 0.00437011 Minimum 24h $ 0.00467789 $ 0.00467789 $ 0.00467789 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00437011$ 0.00437011 $ 0.00437011 Maksimum 24h $ 0.00467789$ 0.00467789 $ 0.00467789 Historyczne maksimum $ 0.303994$ 0.303994 $ 0.303994 Najniższa cena $ 0.00099995$ 0.00099995 $ 0.00099995 Zmiana ceny (1H) +0.02% Zmiana ceny (1D) +0.32% Zmiana ceny (7D) -23.08% Zmiana ceny (7D) -23.08%

Aktualna cena Gala Music (MUSIC) wynosi $0.00445111. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MUSIC wahał się między $ 0.00437011 a $ 0.00467789, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MUSIC w historii to $ 0.303994, a najniższy to $ 0.00099995.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MUSIC zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +0.32% w ciągu 24 godzin i o -23.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gala Music (MUSIC)

Kapitalizacja rynkowa $ 705.36K$ 705.36K $ 705.36K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 705.36K$ 705.36K $ 705.36K Podaż w obiegu 158.47M 158.47M 158.47M Całkowita podaż 158,467,596.3221638 158,467,596.3221638 158,467,596.3221638

Obecna kapitalizacja rynkowa Gala Music wynosi $ 705.36K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MUSIC w obiegu wynosi 158.47M, przy całkowitej podaży 158467596.3221638. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 705.36K.