Aktualna cena Gala Music to 0.00445111 USD. Śledź aktualizacje cen MUSIC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MUSIC łatwo w MEXC już teraz.

Cena Gala Music (MUSIC)

$0.00443642
$0.00443642
0.00%1D
Gala Music (MUSIC) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Gala Music (MUSIC) (USD)

$ 0.00437011
$ 0.00437011
$ 0.00467789
$ 0.00467789
Aktualna cena Gala Music (MUSIC) wynosi $0.00445111. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MUSIC wahał się między $ 0.00437011 a $ 0.00467789, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MUSIC w historii to $ 0.303994, a najniższy to $ 0.00099995.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MUSIC zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +0.32% w ciągu 24 godzin i o -23.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gala Music (MUSIC)

Obecna kapitalizacja rynkowa Gala Music wynosi $ 705.36K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MUSIC w obiegu wynosi 158.47M, przy całkowitej podaży 158467596.3221638. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 705.36K.

Historia ceny Gala Music (MUSIC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Gala Music do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Gala Music do USD wyniosła $ -0.0027846469.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Gala Music do USD wyniosła $ -0.0029545929.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Gala Music do USD wyniosła $ -0.011950158396237102.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.32%
30 Dni$ -0.0027846469-62.56%
60 dni$ -0.0029545929-66.37%
90 dni$ -0.011950158396237102-72.86%

Co to jest Gala Music (MUSIC)

Gala Music is a decentralized platform built on GalaChain that utilizes blockchain technology to offer artists control over their music, while providing listeners and fans with a more rewarding experience that is directly connected to musicians, merchandise, and other exclusive access.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Gala Music (MUSIC)

Prognoza ceny Gala Music (w USD)

Jaka będzie wartość Gala Music (MUSIC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Gala Music (MUSIC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Gala Music.

Sprawdź teraz prognozę ceny Gala Music!

MUSIC na lokalne waluty

Tokenomika Gala Music (MUSIC)

Zrozumienie tokenomiki Gala Music (MUSIC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MUSICjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Gala Music (MUSIC)

Jaka jest dziś wartość Gala Music (MUSIC)?
Aktualna cena MUSIC w USD wynosi 0.00445111USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MUSIC do USD?
Aktualna cena MUSIC w USD wynosi $ 0.00445111. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Gala Music?
Kapitalizacja rynkowa dla MUSIC wynosi $ 705.36K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MUSIC w obiegu?
W obiegu MUSIC znajduje się 158.47M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MUSIC?
MUSIC osiąga ATH w wysokości 0.303994 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MUSIC?
MUSIC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00099995 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MUSIC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MUSIC wynosi -- USD.
Czy w tym roku MUSIC pójdzie wyżej?
MUSIC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MUSIC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Gala Music (MUSIC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

