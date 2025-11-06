GiełdaDEX+
Aktualna cena Gaib AI Dollar Alpha USDC to 0.987585 USD. Śledź aktualizacje cen AIDAUSDC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AIDAUSDC łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 AIDAUSDC do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:28:48 (UTC+8)

Informacje o cenie Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) (USD)

Aktualna cena Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) wynosi $0.987585. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIDAUSDC wahał się między $ 0.977329 a $ 1.002, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIDAUSDC w historii to $ 1.13, a najniższy to $ 0.926229.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIDAUSDC zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +0.37% w ciągu 24 godzin i o +0.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Obecna kapitalizacja rynkowa Gaib AI Dollar Alpha USDC wynosi $ 113.44M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIDAUSDC w obiegu wynosi 114.77M, przy całkowitej podaży 114772921.187424. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 113.44M.

Historia ceny Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Gaib AI Dollar Alpha USDC do USD wyniosła $ +0.00366811.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Gaib AI Dollar Alpha USDC do USD wyniosła $ -0.0119827638.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Gaib AI Dollar Alpha USDC do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Gaib AI Dollar Alpha USDC do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00366811+0.37%
30 Dni$ -0.0119827638-1.21%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Gaib AI Dollar Alpha USDC (w USD)

Jaka będzie wartość Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Gaib AI Dollar Alpha USDC.

Sprawdź teraz prognozę ceny Gaib AI Dollar Alpha USDC!

AIDAUSDC na lokalne waluty

Tokenomika Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Zrozumienie tokenomiki Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AIDAUSDCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Jaka jest dziś wartość Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)?
Aktualna cena AIDAUSDC w USD wynosi 0.987585USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AIDAUSDC do USD?
Aktualna cena AIDAUSDC w USD wynosi $ 0.987585. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Gaib AI Dollar Alpha USDC?
Kapitalizacja rynkowa dla AIDAUSDC wynosi $ 113.44M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AIDAUSDC w obiegu?
W obiegu AIDAUSDC znajduje się 114.77M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AIDAUSDC?
AIDAUSDC osiąga ATH w wysokości 1.13 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AIDAUSDC?
AIDAUSDC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.926229 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AIDAUSDC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AIDAUSDC wynosi -- USD.
Czy w tym roku AIDAUSDC pójdzie wyżej?
AIDAUSDC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AIDAUSDC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:28:48 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

