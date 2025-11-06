Informacje o cenie Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.977329 $ 0.977329 $ 0.977329 Minimum 24h $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.977329$ 0.977329 $ 0.977329 Maksimum 24h $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Historyczne maksimum $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Najniższa cena $ 0.926229$ 0.926229 $ 0.926229 Zmiana ceny (1H) -0.05% Zmiana ceny (1D) +0.37% Zmiana ceny (7D) +0.25% Zmiana ceny (7D) +0.25%

Aktualna cena Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) wynosi $0.987585. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIDAUSDC wahał się między $ 0.977329 a $ 1.002, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIDAUSDC w historii to $ 1.13, a najniższy to $ 0.926229.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIDAUSDC zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +0.37% w ciągu 24 godzin i o +0.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Kapitalizacja rynkowa $ 113.44M$ 113.44M $ 113.44M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 113.44M$ 113.44M $ 113.44M Podaż w obiegu 114.77M 114.77M 114.77M Całkowita podaż 114,772,921.187424 114,772,921.187424 114,772,921.187424

Obecna kapitalizacja rynkowa Gaib AI Dollar Alpha USDC wynosi $ 113.44M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIDAUSDC w obiegu wynosi 114.77M, przy całkowitej podaży 114772921.187424. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 113.44M.