Tokenomika Gabin Noosum (NOOSUM)
Informacje o Gabin Noosum (NOOSUM)
Gabin Noosum "The Grate Riplacemint" for when Boden's dimentia takes him out of the race.
Tokenomika i analiza cenowa Gabin Noosum (NOOSUM)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gabin Noosum (NOOSUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Gabin Noosum (NOOSUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Gabin Noosum (NOOSUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów NOOSUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOOSUM.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszNOOSUM tokenomikę, poznaj cenę tokena NOOSUMna żywo!
