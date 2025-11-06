Informacje o cenie G8DAY (G8D) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0.004584 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00%

Informacje rynkowe o G8DAY (G8D)

Kapitalizacja rynkowa $ 101.82K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 101.82K Podaż w obiegu 8.80B Całkowita podaż 8,800,000,000.0

