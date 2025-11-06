GiełdaDEX+
Aktualna cena G8DAY to 0 USD. Śledź aktualizacje cen G8D do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe G8D łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena G8DAY to 0 USD. Śledź aktualizacje cen G8D do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe G8D łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o G8D

Informacje o cenie G8D

Czym jest G8D

Oficjalna strona internetowa G8D

Tokenomika G8D

Prognoza cen G8D

Cena G8DAY (G8D)

Nienotowany

Aktualna cena 1 G8D do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
G8DAY (G8D) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:25:00 (UTC+8)

Informacje o cenie G8DAY (G8D) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.004584
$ 0.004584$ 0.004584

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena G8DAY (G8D) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs G8D wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs G8D w historii to $ 0.004584, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki G8D zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o G8DAY (G8D)

$ 101.82K
$ 101.82K$ 101.82K

--
----

$ 101.82K
$ 101.82K$ 101.82K

8.80B
8.80B 8.80B

8,800,000,000.0
8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa G8DAY wynosi $ 101.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż G8D w obiegu wynosi 8.80B, przy całkowitej podaży 8800000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 101.82K.

Historia ceny G8DAY (G8D) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny G8DAY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny G8DAY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny G8DAY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny G8DAY do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 00.00%
60 dni$ 00.00%
90 dni$ 0--

Co to jest G8DAY (G8D)

G8Day represents a groundbreaking fusion of ancient wisdom and cutting-edge technology. We've combined the profound insights of Saju (Four Pillars of Destiny) - a traditional Eastern philosophical system for understanding personal destiny - with advanced AI algorithms and secure blockchain technology. Destiny Fragments are unique NFTs created from your personalized fortune readings. These NFTs represent your astrological destiny and can be collected, traded, or sold on the G8D marketplace. Rare fortune combinations may have a higher market value, making them desirable collectibles

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla G8DAY (G8D)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny G8DAY (w USD)

Jaka będzie wartość G8DAY (G8D) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w G8DAY (G8D) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla G8DAY.

Sprawdź teraz prognozę ceny G8DAY!

G8D na lokalne waluty

Tokenomika G8DAY (G8D)

Zrozumienie tokenomiki G8DAY (G8D) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena G8Djuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące G8DAY (G8D)

Jaka jest dziś wartość G8DAY (G8D)?
Aktualna cena G8D w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena G8D do USD?
Aktualna cena G8D w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa G8DAY?
Kapitalizacja rynkowa dla G8D wynosi $ 101.82K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż G8D w obiegu?
W obiegu G8D znajduje się 8.80B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) G8D?
G8D osiąga ATH w wysokości 0.004584 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla G8D?
G8D zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu G8D?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla G8D wynosi -- USD.
Czy w tym roku G8D pójdzie wyżej?
G8D może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny G8D, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:25:00 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe G8DAY (G8D)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

