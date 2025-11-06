Informacje o cenie Fyni AI by Virtuals (FYNI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00465516$ 0.00465516 $ 0.00465516 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.24% Zmiana ceny (1D) +0.36% Zmiana ceny (7D) -31.96% Zmiana ceny (7D) -31.96%

Aktualna cena Fyni AI by Virtuals (FYNI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FYNI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FYNI w historii to $ 0.00465516, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FYNI zmieniły się o -0.24% w ciągu ostatniej godziny, o +0.36% w ciągu 24 godzin i o -31.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Kapitalizacja rynkowa $ 816.41K$ 816.41K $ 816.41K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 816.41K$ 816.41K $ 816.41K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Fyni AI by Virtuals wynosi $ 816.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FYNI w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 816.41K.