Informacje o cenie FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.13% Zmiana ceny (1D) +11.79% Zmiana ceny (7D) -19.45% Zmiana ceny (7D) -19.45%

Aktualna cena FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FUUU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FUUU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FUUU zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +11.79% w ciągu 24 godzin i o -19.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K Podaż w obiegu 997.89M 997.89M 997.89M Całkowita podaż 997,889,270.389981 997,889,270.389981 997,889,270.389981

Obecna kapitalizacja rynkowa FUUUUUUUUUUUUUU wynosi $ 11.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FUUU w obiegu wynosi 997.89M, przy całkowitej podaży 997889270.389981. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.29K.