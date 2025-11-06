GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena FUUUUUUUUUUUUUU to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FUUU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FUUU łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena FUUUUUUUUUUUUUU to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FUUU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FUUU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FUUU

Informacje o cenie FUUU

Czym jest FUUU

Oficjalna strona internetowa FUUU

Tokenomika FUUU

Prognoza cen FUUU

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo FUUUUUUUUUUUUUU

Cena FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FUUU do USD:

--
----
+11.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:24:45 (UTC+8)

Informacje o cenie FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

+11.79%

-19.45%

-19.45%

Aktualna cena FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FUUU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FUUU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FUUU zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +11.79% w ciągu 24 godzin i o -19.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$ 11.29K
$ 11.29K$ 11.29K

--
----

$ 11.29K
$ 11.29K$ 11.29K

997.89M
997.89M 997.89M

997,889,270.389981
997,889,270.389981 997,889,270.389981

Obecna kapitalizacja rynkowa FUUUUUUUUUUUUUU wynosi $ 11.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FUUU w obiegu wynosi 997.89M, przy całkowitej podaży 997889270.389981. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.29K.

Historia ceny FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FUUUUUUUUUUUUUU do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FUUUUUUUUUUUUUU do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FUUUUUUUUUUUUUU do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FUUUUUUUUUUUUUU do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+11.79%
30 Dni$ 0-58.93%
60 dni$ 0-88.34%
90 dni$ 0--

Co to jest FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project.

The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context.

Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token.

The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest.

From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms.

Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny FUUUUUUUUUUUUUU (w USD)

Jaka będzie wartość FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FUUUUUUUUUUUUUU.

Sprawdź teraz prognozę ceny FUUUUUUUUUUUUUU!

FUUU na lokalne waluty

Tokenomika FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Zrozumienie tokenomiki FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FUUUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Jaka jest dziś wartość FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)?
Aktualna cena FUUU w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FUUU do USD?
Aktualna cena FUUU w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FUUUUUUUUUUUUUU?
Kapitalizacja rynkowa dla FUUU wynosi $ 11.29K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FUUU w obiegu?
W obiegu FUUU znajduje się 997.89M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FUUU?
FUUU osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FUUU?
FUUU zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FUUU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FUUU wynosi -- USD.
Czy w tym roku FUUU pójdzie wyżej?
FUUU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FUUU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:24:45 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,337.47
$103,337.47$103,337.47

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,383.58
$3,383.58$3,383.58

-0.43%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.52
$159.52$159.52

-0.62%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,337.47
$103,337.47$103,337.47

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,383.58
$3,383.58$3,383.58

-0.43%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3253
$2.3253$2.3253

+2.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.52
$159.52$159.52

-0.62%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0834
$1.0834$1.0834

-0.16%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2090
$0.2090$0.2090

+318.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000530
$0.0000000530$0.0000000530

+250.99%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005500
$0.000005500$0.000005500

+191.31%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.22932
$0.22932$0.22932

+80.89%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4430
$1.4430$1.4430

+77.88%