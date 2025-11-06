GiełdaDEX+
Cena Future Arises In The Heart (FAITH)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FAITH do USD:

--
----
-1.40%1D
mexc
Future Arises In The Heart (FAITH) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Future Arises In The Heart (FAITH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000619
$ 0.00000619$ 0.00000619
Minimum 24h
$ 0.00000632
$ 0.00000632$ 0.00000632
Maksimum 24h

$ 0.00000619
$ 0.00000619$ 0.00000619

$ 0.00000632
$ 0.00000632$ 0.00000632

$ 0.0002799
$ 0.0002799$ 0.0002799

$ 0.00000614
$ 0.00000614$ 0.00000614

-1.09%

-1.47%

-22.84%

-22.84%

Aktualna cena Future Arises In The Heart (FAITH) wynosi $0.00000614. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FAITH wahał się między $ 0.00000619 a $ 0.00000632, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FAITH w historii to $ 0.0002799, a najniższy to $ 0.00000614.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FAITH zmieniły się o -1.09% w ciągu ostatniej godziny, o -1.47% w ciągu 24 godzin i o -22.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Future Arises In The Heart (FAITH)

$ 6.13K
$ 6.13K$ 6.13K

--
----

$ 6.13K
$ 6.13K$ 6.13K

998.29M
998.29M 998.29M

998,285,436.557126
998,285,436.557126 998,285,436.557126

Obecna kapitalizacja rynkowa Future Arises In The Heart wynosi $ 6.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FAITH w obiegu wynosi 998.29M, przy całkowitej podaży 998285436.557126. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.13K.

Historia ceny Future Arises In The Heart (FAITH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Future Arises In The Heart do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Future Arises In The Heart do USD wyniosła $ -0.0000023697.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Future Arises In The Heart do USD wyniosła $ -0.0000029675.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Future Arises In The Heart do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-1.47%
30 Dni$ -0.0000023697-38.59%
60 dni$ -0.0000029675-48.33%
90 dni$ 0--

Co to jest Future Arises In The Heart (FAITH)

The Faith Project is a creative series blending imagery, symbolism, and motivational phrases. It centers on a rooted “F” symbol paired with epic, mythic, and scenic visuals—sunrises, mountains, smelters, warriors, storms. Each design explores faith as strength, resilience, and renewal, transforming hardship and chaos into hope, courage, and endurance. Faith is trusting the unseen, holding hope when clarity fades, courageously stepping forward, finding strength in surrender, and believing promises beyond present struggles with unwavering confidence in divine purpose.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Future Arises In The Heart (FAITH)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Future Arises In The Heart (w USD)

Jaka będzie wartość Future Arises In The Heart (FAITH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Future Arises In The Heart (FAITH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Future Arises In The Heart.

Sprawdź teraz prognozę ceny Future Arises In The Heart!

FAITH na lokalne waluty

Tokenomika Future Arises In The Heart (FAITH)

Zrozumienie tokenomiki Future Arises In The Heart (FAITH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FAITHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Future Arises In The Heart (FAITH)

Jaka jest dziś wartość Future Arises In The Heart (FAITH)?
Aktualna cena FAITH w USD wynosi 0.00000614USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FAITH do USD?
Aktualna cena FAITH w USD wynosi $ 0.00000614. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Future Arises In The Heart?
Kapitalizacja rynkowa dla FAITH wynosi $ 6.13K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FAITH w obiegu?
W obiegu FAITH znajduje się 998.29M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FAITH?
FAITH osiąga ATH w wysokości 0.0002799 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FAITH?
FAITH zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000614 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FAITH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FAITH wynosi -- USD.
Czy w tym roku FAITH pójdzie wyżej?
FAITH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FAITH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

