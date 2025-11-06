Informacje o cenie Future Arises In The Heart (FAITH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000619 $ 0.00000619 $ 0.00000619 Minimum 24h $ 0.00000632 $ 0.00000632 $ 0.00000632 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000619$ 0.00000619 $ 0.00000619 Maksimum 24h $ 0.00000632$ 0.00000632 $ 0.00000632 Historyczne maksimum $ 0.0002799$ 0.0002799 $ 0.0002799 Najniższa cena $ 0.00000614$ 0.00000614 $ 0.00000614 Zmiana ceny (1H) -1.09% Zmiana ceny (1D) -1.47% Zmiana ceny (7D) -22.84% Zmiana ceny (7D) -22.84%

Aktualna cena Future Arises In The Heart (FAITH) wynosi $0.00000614. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FAITH wahał się między $ 0.00000619 a $ 0.00000632, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FAITH w historii to $ 0.0002799, a najniższy to $ 0.00000614.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FAITH zmieniły się o -1.09% w ciągu ostatniej godziny, o -1.47% w ciągu 24 godzin i o -22.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Future Arises In The Heart (FAITH)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K Podaż w obiegu 998.29M 998.29M 998.29M Całkowita podaż 998,285,436.557126 998,285,436.557126 998,285,436.557126

Obecna kapitalizacja rynkowa Future Arises In The Heart wynosi $ 6.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FAITH w obiegu wynosi 998.29M, przy całkowitej podaży 998285436.557126. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.13K.