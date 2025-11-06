Informacje o cenie Furo (FURO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00865713$ 0.00865713 $ 0.00865713 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -14.66% Zmiana ceny (7D) -14.66%

Aktualna cena Furo (FURO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FURO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FURO w historii to $ 0.00865713, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FURO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -14.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Furo (FURO)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.99K$ 5.99K $ 5.99K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.99K$ 5.99K $ 5.99K Podaż w obiegu 997.67M 997.67M 997.67M Całkowita podaż 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333

Obecna kapitalizacja rynkowa Furo wynosi $ 5.99K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FURO w obiegu wynosi 997.67M, przy całkowitej podaży 997674575.7383333. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.99K.