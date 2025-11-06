GiełdaDEX+
Aktualna cena Furo to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FURO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FURO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FURO

Informacje o cenie FURO

Czym jest FURO

Oficjalna strona internetowa FURO

Tokenomika FURO

Prognoza cen FURO

Cena Furo (FURO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FURO do USD:

--
----
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Furo (FURO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:24:21 (UTC+8)

Informacje o cenie Furo (FURO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00865713
$ 0.00865713$ 0.00865713

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-14.66%

-14.66%

Aktualna cena Furo (FURO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FURO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FURO w historii to $ 0.00865713, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FURO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -14.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Furo (FURO)

$ 5.99K
$ 5.99K$ 5.99K

--
----

$ 5.99K
$ 5.99K$ 5.99K

997.67M
997.67M 997.67M

997,674,575.7383333
997,674,575.7383333 997,674,575.7383333

Obecna kapitalizacja rynkowa Furo wynosi $ 5.99K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FURO w obiegu wynosi 997.67M, przy całkowitej podaży 997674575.7383333. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.99K.

Historia ceny Furo (FURO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Furo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Furo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Furo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Furo do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-36.96%
60 dni$ 0-62.21%
90 dni$ 0--

Co to jest Furo (FURO)

FURO lets you mint your memories as NFTs — turning your personal moments into something truly ownable that will provide you access to the AI assistant online.

Soon, you’ll be able to try physical version of FURO, your own AI companion watching it learn, react, and grow with you in real time. Moreover, a physical companion is just around the corner!

He’s about to become the next character the internet won’t stop talking about. A strong brand with a real toy that learns and grows with you, backed by a token built.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Furo (FURO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Furo (w USD)

Jaka będzie wartość Furo (FURO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Furo (FURO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Furo.

Sprawdź teraz prognozę ceny Furo!

FURO na lokalne waluty

Tokenomika Furo (FURO)

Zrozumienie tokenomiki Furo (FURO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FUROjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Furo (FURO)

Jaka jest dziś wartość Furo (FURO)?
Aktualna cena FURO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FURO do USD?
Aktualna cena FURO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Furo?
Kapitalizacja rynkowa dla FURO wynosi $ 5.99K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FURO w obiegu?
W obiegu FURO znajduje się 997.67M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FURO?
FURO osiąga ATH w wysokości 0.00865713 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FURO?
FURO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FURO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FURO wynosi -- USD.
Czy w tym roku FURO pójdzie wyżej?
FURO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FURO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:24:21 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

