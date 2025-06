Co to jest Function X (FX)

The f(x) ecosystem is fully decentralized. It’s designed and built to run autonomously in perpetuity without the reliance or supervision of any individual or organization. To support this autonomous structure, f(x) Coin which is the underlying ‘currency’ within the f(x) ecosystem has to be decentralized in terms of its distribution, allocation, control, circulation and the way it’s being generated.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Function X (FX) Oficjalna strona internetowa