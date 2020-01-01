Poznaj tokenomikę Fullsend Community Coin (FULLSEND) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FULLSEND, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Fullsend Community Coin (FULLSEND) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FULLSEND, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Fullsend Community Coin (FULLSEND) / Tokenomika / Tokenomika Fullsend Community Coin (FULLSEND) Odkryj kluczowe informacje o Fullsend Community Coin (FULLSEND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Fullsend Community Coin (FULLSEND) Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/coin/AshG5mHt4y4etsjhKFb2wA2rq1XZxKks1EPzcuXwpump Kup FULLSEND teraz! Tokenomika i analiza cenowa Fullsend Community Coin (FULLSEND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fullsend Community Coin (FULLSEND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 142.46K $ 142.46K $ 142.46K Całkowita podaż: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M Podaż w obiegu: $ 399.46M $ 399.46M $ 399.46M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 356.43K $ 356.43K $ 356.43K Historyczne maksimum: $ 0.086758 $ 0.086758 $ 0.086758 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00035662 $ 0.00035662 $ 0.00035662 Dowiedz się więcej o cenie Fullsend Community Coin (FULLSEND) Tokenomika Fullsend Community Coin (FULLSEND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fullsend Community Coin (FULLSEND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FULLSEND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FULLSEND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFULLSEND tokenomikę, poznaj cenę tokena FULLSENDna żywo! Prognoza ceny FULLSEND Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FULLSEND? Nasza strona z prognozami cen FULLSEND łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FULLSEND już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.