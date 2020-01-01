Poznaj tokenomikę Frogo The Lord (FROGO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FROGO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Frogo The Lord (FROGO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FROGO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Frogo The Lord (FROGO) FROGO is the first MCP AI Agent on BNB ChAIn💍 How's work? ✅ Users interact with AI Agent ✅ Input goes to Core MCP ✅ Automatically interacts with selected API ✅ Datasources use tooling agent to return output for user 💚 https://frogo.fun $FROGO's Mission: AI-Powered DeFi for Everyone. DeFi is powerful but complex, time-consuming, and inefficient. $FROGO fixes that. As the first MCP AI Agent on BNB Chain, we create an autonomous, intelligent DeFi experience. AI executes, optimizes, and simplifies token launches, trading, and staking. No friction. No manual work. Just AI managing DeFi efficiently. Oficjalna strona internetowa: https://frogo.fun/ Kup FROGO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Frogo The Lord (FROGO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Frogo The Lord (FROGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.56K $ 11.56K $ 11.56K Całkowita podaż: $ 648.17M $ 648.17M $ 648.17M Podaż w obiegu: $ 648.17M $ 648.17M $ 648.17M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.56K $ 11.56K $ 11.56K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Frogo The Lord (FROGO) Tokenomika Frogo The Lord (FROGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Frogo The Lord (FROGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FROGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FROGO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFROGO tokenomikę, poznaj cenę tokena FROGOna żywo! Prognoza ceny FROGO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FROGO? Nasza strona z prognozami cen FROGO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FROGO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.