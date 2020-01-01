Poznaj tokenomikę Frog Games (FG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Frog Games (FG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Frog Games (FG) Real Frogs. Real Games. Real Fun. Our passionate team of game developers is dedicated to creating unique, live-action wagering games featuring real frogs. We're more than just a gaming studio. Frog Games operates its own decentralized wagering platform and will soon license our distinctive content to industry giants like Stake, BCGame, Roobet, Rollbit, and Sportsbet. The Next Generation of Live Casino Gaming—With Frogs Our focus? Bringing the excitement of live dealer casino games to a whole new level—powered by real-life frogs . Imagine fast-paced, action-packed betting experiences where real amphibians determine the outcome in a fair, transparent, and wildly entertaining way. Leading Competitor: 🚀 Evolution Gaming (Live dealer games) - $2.21 billion+ annual revenue (2024) The $FG Token At the heart of our company is FG Token—a Meme x Utility token with real financial backing. Here's how it works: 🐸 50% of all revenues from our platform and licensing deals will be used to buy back and burn FG tokens—forever. 🐸 More than a meme: FG holders will get access to exclusive perks and rewards. Our Team & Vision Our global team has deep roots in the gaming industry, having built the platform that now operates as Ubet.io. With years of experience in online betting, blockchain gaming, and entertainment, we're set to redefine casino gaming with never-before-seen frog-powered action . 🚀 Our vision? To become a top-tier gaming provider to the world's biggest casino operators, offering an innovative suite of real-life frog games that captivate players worldwide. Join the Leap Forward The future of gaming is here—and it's amphibious. Follow us, play with us, and hop on board as we shake up the industry! Oficjalna strona internetowa: https://www.froggames.fun/ Tokenomika i analiza cenowa Frog Games (FG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Frog Games (FG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.96K $ 4.96K $ 4.96K Całkowita podaż: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Podaż w obiegu: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.96K $ 4.96K $ 4.96K Historyczne maksimum: $ 0.00381228 $ 0.00381228 $ 0.00381228 Historyczne minimum: $ 0.00000495 $ 0.00000495 $ 0.00000495 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Frog Games (FG) Tokenomika Frog Games (FG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Frog Games (FG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFG tokenomikę, poznaj cenę tokena FGna żywo! Prognoza ceny FG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FG? 