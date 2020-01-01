Poznaj tokenomikę FridonAI (FRAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FRAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FridonAI (FRAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FRAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / FridonAI (FRAI) / Tokenomika / Tokenomika FridonAI (FRAI) Odkryj kluczowe informacje o FridonAI (FRAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o FridonAI (FRAI) FridonAI is an open-source AI platform for crypto traders—both beginners and pros. Using specialized AI Agents, we solve real trading challenges in a single, chat-driven interface. Our platform streamlines the entire trading journey with advanced analytics, intelligent search capabilities, real-time notifications and on-chain operations. We also provide a robust framework for developers to build and monetize their own trading agents, fostering a community-driven ecosystem of innovative tools. Oficjalna strona internetowa: https://fridon.ai/ Kup FRAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa FridonAI (FRAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FridonAI (FRAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.42K Całkowita podaż: $ 947.54M Podaż w obiegu: $ 777.22M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.65K Historyczne maksimum: $ 0.00152913 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie FridonAI (FRAI) Tokenomika FridonAI (FRAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FridonAI (FRAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FRAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FRAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFRAI tokenomikę, poznaj cenę tokena FRAIna żywo! Prognoza ceny FRAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FRAI? Nasza strona z prognozami cen FRAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FRAI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.