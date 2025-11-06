GiełdaDEX+
Więcej informacji o VERDIS

Informacje o cenie VERDIS

Czym jest VERDIS

Oficjalna strona internetowa VERDIS

Tokenomika VERDIS

Prognoza cen VERDIS

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Free Republic of Verdis

Cena Free Republic of Verdis (VERDIS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VERDIS do USD:

--
----
-28.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Free Republic of Verdis (VERDIS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:23:10 (UTC+8)

Informacje o cenie Free Republic of Verdis (VERDIS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.00%

-28.12%

+136.15%

+136.15%

Aktualna cena Free Republic of Verdis (VERDIS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VERDIS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VERDIS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VERDIS zmieniły się o +1.00% w ciągu ostatniej godziny, o -28.12% w ciągu 24 godzin i o +136.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Free Republic of Verdis (VERDIS)

$ 20.52K
$ 20.52K$ 20.52K

--
----

$ 20.52K
$ 20.52K$ 20.52K

998.44M
998.44M 998.44M

998,435,357.7372496
998,435,357.7372496 998,435,357.7372496

Obecna kapitalizacja rynkowa Free Republic of Verdis wynosi $ 20.52K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VERDIS w obiegu wynosi 998.44M, przy całkowitej podaży 998435357.7372496. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.52K.

Historia ceny Free Republic of Verdis (VERDIS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Free Republic of Verdis do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Free Republic of Verdis do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Free Republic of Verdis do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Free Republic of Verdis do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-28.12%
30 Dni$ 0+32.37%
60 dni$ 0+9.23%
90 dni$ 0--

Co to jest Free Republic of Verdis (VERDIS)

99% of the fees will be given to @verdisgov , lets build this nation together.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Free Republic of Verdis (VERDIS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Free Republic of Verdis (w USD)

Jaka będzie wartość Free Republic of Verdis (VERDIS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Free Republic of Verdis (VERDIS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Free Republic of Verdis.

Sprawdź teraz prognozę ceny Free Republic of Verdis!

VERDIS na lokalne waluty

Tokenomika Free Republic of Verdis (VERDIS)

Zrozumienie tokenomiki Free Republic of Verdis (VERDIS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VERDISjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Free Republic of Verdis (VERDIS)

Jaka jest dziś wartość Free Republic of Verdis (VERDIS)?
Aktualna cena VERDIS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VERDIS do USD?
Aktualna cena VERDIS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Free Republic of Verdis?
Kapitalizacja rynkowa dla VERDIS wynosi $ 20.52K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VERDIS w obiegu?
W obiegu VERDIS znajduje się 998.44M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VERDIS?
VERDIS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VERDIS?
VERDIS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VERDIS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VERDIS wynosi -- USD.
Czy w tym roku VERDIS pójdzie wyżej?
VERDIS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VERDIS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:23:10 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Free Republic of Verdis (VERDIS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

