Giełda MEXC / Cena krypto / FRAUDE (INSS) / Tokenomika / Tokenomika FRAUDE (INSS) Odkryj kluczowe informacje o FRAUDE (INSS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o FRAUDE (INSS) The real minimum wage is the patience of the Brazilian. Reached $INSS — the currency that does not beat, it returns! 90 Bi is gone? We found it and turned it into a meme! Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/coin/GHWKMvU2ipeATUQ3TcnWoQvMdxyTonhWbnc41CGBpump Biała księga: https://linktr.ee/INSS_ Kup INSS teraz! Tokenomika i analiza cenowa FRAUDE (INSS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FRAUDE (INSS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.01K $ 5.01K $ 5.01K Całkowita podaż: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M Podaż w obiegu: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.01K $ 5.01K $ 5.01K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie FRAUDE (INSS) Tokenomika FRAUDE (INSS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FRAUDE (INSS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INSS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INSS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszINSS tokenomikę, poznaj cenę tokena INSSna żywo! Prognoza ceny INSS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać INSS? Nasza strona z prognozami cen INSS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena INSS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.