Giełda MEXC / Cena krypto / Fractal (FCL) / Tokenomika / Tokenomika Fractal (FCL) Odkryj kluczowe informacje o Fractal (FCL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Fractal (FCL) Founded in 2017 and headquartered in Berlin, Germany, Fractal ID is a decentralized identity provider that enables Web3 projects to scale with decentralized identity solutions that suit their needs. The company's mission is to empower users by crafting open-source, composable identity solutions that seamlessly integrate with Blockchain Ecosystems and dApps, ensuring the ethos of Web3 is embraced by all. Some of Fractal ID's services include offering its clients Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Know Your Business (KYB), and Counter-Terrorism Financing (CTF) checks Oficjalna strona internetowa: https://web.fractal.id/ Kup FCL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Fractal (FCL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fractal (FCL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 139.91K $ 139.91K $ 139.91K Całkowita podaż: $ 243.14M $ 243.14M $ 243.14M Podaż w obiegu: $ 122.57M $ 122.57M $ 122.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 277.54K $ 277.54K $ 277.54K Historyczne maksimum: $ 1.47 $ 1.47 $ 1.47 Historyczne minimum: $ 0.00102806 $ 0.00102806 $ 0.00102806 Aktualna cena: $ 0.00114149 $ 0.00114149 $ 0.00114149 Dowiedz się więcej o cenie Fractal (FCL) Tokenomika Fractal (FCL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fractal (FCL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FCL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FCL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFCL tokenomikę, poznaj cenę tokena FCLna żywo! Prognoza ceny FCL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FCL? Nasza strona z prognozami cen FCL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FCL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.