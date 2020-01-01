Poznaj tokenomikę FPI Bank (FPIBANK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FPIBANK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FPI Bank (FPIBANK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FPIBANK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika FPI Bank (FPIBANK) Odkryj kluczowe informacje o FPI Bank (FPIBANK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o FPI Bank (FPIBANK)

It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon "Phineas and Ferb" as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON.

Oficjalna strona internetowa: https://fpibank.com/
Biała księga: https://fpibank.com/#whitepaper

Tokenomika i analiza cenowa FPI Bank (FPIBANK)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FPI Bank (FPIBANK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 1.89M
Całkowita podaż: $ 965.00M
Podaż w obiegu: $ 647.95M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.82M
Historyczne maksimum: $ 0.093765
Historyczne minimum: $ 0.00171803
Aktualna cena: $ 0.00291254

Tokenomika FPI Bank (FPIBANK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki FPI Bank (FPIBANK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FPIBANK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FPIBANK.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.