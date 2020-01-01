Poznaj tokenomikę Fourth Star (FSTR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FSTR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Fourth Star (FSTR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FSTR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Fourth Star (FSTR) / Tokenomika / Tokenomika Fourth Star (FSTR) Odkryj kluczowe informacje o Fourth Star (FSTR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Fourth Star (FSTR) Oficjalna strona internetowa: https://www.fourthstar.com/ Biała księga: https://d30s60cgc31mft.cloudfront.net/whitepaper.pdf Kup FSTR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Fourth Star (FSTR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fourth Star (FSTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 306.68K $ 306.68K $ 306.68K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 10.15M $ 10.15M $ 10.15M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Historyczne maksimum: $ 0.090011 $ 0.090011 $ 0.090011 Historyczne minimum: $ 0.00380003 $ 0.00380003 $ 0.00380003 Aktualna cena: $ 0.03020335 $ 0.03020335 $ 0.03020335 Dowiedz się więcej o cenie Fourth Star (FSTR) Tokenomika Fourth Star (FSTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fourth Star (FSTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FSTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FSTR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFSTR tokenomikę, poznaj cenę tokena FSTRna żywo! Prognoza ceny FSTR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FSTR? Nasza strona z prognozami cen FSTR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FSTR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.