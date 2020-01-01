Poznaj tokenomikę FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FFTB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FFTB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Odkryj kluczowe informacje o FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) "Fortune Favors The Brave" is a community-driven token within the Cronos ecosystem. The mission is to increase awareness of the Cronos Chain in the cryptospace. $FFTB encourages collaborations, educational content and a strong community that helps users understand Cronos better. It serves as a bridge between CryptoCom users and the Cronos Ecosystem, contributing to Cronos growth and success. #FFTB🚀 Oficjalna strona internetowa: https://fftb.space Tokenomika i analiza cenowa FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 232.43K Całkowita podaż: $ 99.75B Podaż w obiegu: $ 99.75B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 232.43K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FFTB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FFTB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFFTB tokenomikę, poznaj cenę tokena FFTBna żywo! Prognoza ceny FFTB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FFTB? Nasza strona z prognozami cen FFTB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FFTB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.