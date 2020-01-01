Poznaj tokenomikę Forkast (CGX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CGX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Forkast (CGX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CGX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Forkast (CGX) / Tokenomika / Tokenomika Forkast (CGX) Odkryj kluczowe informacje o Forkast (CGX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Forkast (CGX) Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards. Oficjalna strona internetowa: https://www.forkast.gg/ Kup CGX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Forkast (CGX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Forkast (CGX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 315.05K $ 315.05K $ 315.05K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 175.01M $ 175.01M $ 175.01M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Historyczne maksimum: $ 0.03869795 $ 0.03869795 $ 0.03869795 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00180013 $ 0.00180013 $ 0.00180013 Dowiedz się więcej o cenie Forkast (CGX) Tokenomika Forkast (CGX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Forkast (CGX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CGX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CGX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCGX tokenomikę, poznaj cenę tokena CGXna żywo! Prognoza ceny CGX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CGX? Nasza strona z prognozami cen CGX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CGX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.