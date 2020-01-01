Poznaj tokenomikę Forgotten Playland (FP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Forgotten Playland (FP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Forgotten Playland (FP) / Tokenomika / Tokenomika Forgotten Playland (FP) Odkryj kluczowe informacje o Forgotten Playland (FP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Forgotten Playland (FP) Forgotten Playland is a free-to-play online party game coming to you in the first quarter of 2024 Forgotten Playland is a free-to-play online party game coming to you in the first quarter of 2024 Oficjalna strona internetowa: https://forgottenplayland.com/ Biała księga: https://docs.forgottenplayland.com/ Kup FP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Forgotten Playland (FP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Forgotten Playland (FP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Całkowita podaż: $ 7.97B $ 7.97B $ 7.97B Podaż w obiegu: $ 4.08B $ 4.08B $ 4.08B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Historyczne maksimum: $ 0.098671 $ 0.098671 $ 0.098671 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00024983 $ 0.00024983 $ 0.00024983 Dowiedz się więcej o cenie Forgotten Playland (FP) Tokenomika Forgotten Playland (FP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Forgotten Playland (FP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFP tokenomikę, poznaj cenę tokena FPna żywo! Prognoza ceny FP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FP? Nasza strona z prognozami cen FP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.