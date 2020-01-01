Poznaj tokenomikę Forgive Me Father ($PURGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $PURGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Forgive Me Father ($PURGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $PURGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Forgive Me Father ($PURGE) Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind. Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind. Oficjalna strona internetowa: https://www.absolveme.ai Tokenomika i analiza cenowa Forgive Me Father ($PURGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Forgive Me Father ($PURGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Całkowita podaż: $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M Podaż w obiegu: $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Historyczne maksimum: $ 0.088906 $ 0.088906 $ 0.088906 Historyczne minimum: $ 0.00295298 $ 0.00295298 $ 0.00295298 Aktualna cena: $ 0.00367784 $ 0.00367784 $ 0.00367784 Tokenomika Forgive Me Father ($PURGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Forgive Me Father ($PURGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $PURGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $PURGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$PURGE tokenomikę, poznaj cenę tokena $PURGEna żywo! Prognoza ceny $PURGE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $PURGE? Nasza strona z prognozami cen $PURGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $PURGE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.