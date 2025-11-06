Informacje o cenie Football World Community (FWC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.21% Zmiana ceny (1D) +2.05% Zmiana ceny (7D) -18.19% Zmiana ceny (7D) -18.19%

Aktualna cena Football World Community (FWC) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FWC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FWC w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FWC zmieniły się o +1.21% w ciągu ostatniej godziny, o +2.05% w ciągu 24 godzin i o -18.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Football World Community (FWC)

Kapitalizacja rynkowa $ 248.37K$ 248.37K $ 248.37K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Podaż w obiegu 41,159.68T 41,159.68T 41,159.68T Całkowita podaż 2.0e+17 2.0e+17 2.0e+17

Obecna kapitalizacja rynkowa Football World Community wynosi $ 248.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FWC w obiegu wynosi 41,159.68T, przy całkowitej podaży 2.0e+17. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.21M.