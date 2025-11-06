GiełdaDEX+
Aktualna cena Football World Community to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FWC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FWC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FWC

Informacje o cenie FWC

Czym jest FWC

Biała księga FWC

Oficjalna strona internetowa FWC

Tokenomika FWC

Prognoza cen FWC

Logo Football World Community

Cena Football World Community (FWC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FWC do USD:

--
----
+2.00%1D
USD
Football World Community (FWC) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Football World Community (FWC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.21%

+2.05%

-18.19%

-18.19%

Aktualna cena Football World Community (FWC) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FWC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FWC w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FWC zmieniły się o +1.21% w ciągu ostatniej godziny, o +2.05% w ciągu 24 godzin i o -18.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Football World Community (FWC)

$ 248.37K
$ 248.37K$ 248.37K

--
----

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

41,159.68T
41,159.68T 41,159.68T

2.0e+17
2.0e+17 2.0e+17

Obecna kapitalizacja rynkowa Football World Community wynosi $ 248.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FWC w obiegu wynosi 41,159.68T, przy całkowitej podaży 2.0e+17. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.21M.

Historia ceny Football World Community (FWC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Football World Community do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Football World Community do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Football World Community do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Football World Community do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.05%
30 Dni$ 0-36.25%
60 dni$ 0-18.53%
90 dni$ 0--

Co to jest Football World Community (FWC)

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Football World Community (FWC)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Football World Community (w USD)

Jaka będzie wartość Football World Community (FWC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Football World Community (FWC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Football World Community.

Sprawdź teraz prognozę ceny Football World Community!

FWC na lokalne waluty

Tokenomika Football World Community (FWC)

Zrozumienie tokenomiki Football World Community (FWC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FWCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Football World Community (FWC)

Jaka jest dziś wartość Football World Community (FWC)?
Aktualna cena FWC w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FWC do USD?
Aktualna cena FWC w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Football World Community?
Kapitalizacja rynkowa dla FWC wynosi $ 248.37K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FWC w obiegu?
W obiegu FWC znajduje się 41,159.68T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FWC?
FWC osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FWC?
FWC zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FWC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FWC wynosi -- USD.
Czy w tym roku FWC pójdzie wyżej?
FWC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FWC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Football World Community (FWC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

