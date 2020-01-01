Poznaj tokenomikę FOMO RADIO AI (RADIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RADIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FOMO RADIO AI (RADIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RADIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / FOMO RADIO AI (RADIO) / Tokenomika / Tokenomika FOMO RADIO AI (RADIO) Odkryj kluczowe informacje o FOMO RADIO AI (RADIO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o FOMO RADIO AI (RADIO) FOMO FM introduces the world’s first AI-driven voice synthesis platform tailored for the crypto ecosystem. By blending natural language processing (NLP), real-time voice synthesis, and persona engineering, FOMO FM transforms the way users interact with dynamic data. Inspired by Elon Musk’s vision for X as the ultimate “source of truth,” FOMO FM addresses the inherent biases of traditional media. As Musk stated, “You are the media,” emphasizing the democratization of information. But this is just the beginning — future plans include adding more autonomous shows like Market Insights and Crypto Price Alerts, each designed to redefine how you consume audio content. Oficjalna strona internetowa: https://fomofm.show/ Kapitalizacja rynkowa: $ 69.18K $ 69.18K $ 69.18K Całkowita podaż: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Podaż w obiegu: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 69.18K $ 69.18K $ 69.18K Historyczne maksimum: $ 0.00763848 $ 0.00763848 $ 0.00763848 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie FOMO RADIO AI (RADIO) Tokenomika FOMO RADIO AI (RADIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FOMO RADIO AI (RADIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RADIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RADIO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. 