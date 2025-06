Co to jest FOFO (FOFO)

Frog Defense is a groundbreaking SocialFi platform on the Kaia Blockchain and LINE, focusing on authentic social interactions and Web3 task rewards, powered by DePIN and AI technologies. Frog Defense aspires to be the first platform on the Kaia blockchain dedicated to genuine social interactions, engaging KYC-verified LINE users to drive significant, authentic Web3 traffic. Our AI-powered reward system and DePIN-based engagement models ensure high-quality user participation. Add in free gacha mechanics, users get rewarded just for showing up, inviting friends and engaging.

