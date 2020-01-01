Poznaj tokenomikę Fodl Finance (FODL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FODL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Fodl Finance (FODL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FODL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Fodl Finance (FODL) Odkryj kluczowe informacje o Fodl Finance (FODL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Fodl Finance (FODL)

Fodl enables traders to utilize leverage for their trades without paying a funding rate. This leverage is derived from existing DeFi building blocks, such as Compound and Aave.

Oficjalna strona internetowa: https://fodl.finance/

Tokenomika i analiza cenowa Fodl Finance (FODL)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fodl Finance (FODL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 130.15K
Całkowita podaż: $ 1.00B
Podaż w obiegu: $ 378.65M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 343.73K
Historyczne maksimum: $ 1.11
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.00034351

Tokenomika Fodl Finance (FODL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Fodl Finance (FODL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FODL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FODL.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.