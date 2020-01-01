Tokenomika Flurry Finance (FLURRY)

Odkryj kluczowe informacje o Flurry Finance (FLURRY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Flurry Finance (FLURRY)

FLURRY is the governance token of Flurry protocol, originated by Flurry Finance. Flurry is a DeFi protocol offering cross-chain yield aggregation with rhoToken, which is pegged 1:1 to its underlying stablecoin. It automatically farms for yields across different DeFi protocols without locking up funds or interest earned by diversifying DeFi product risk, resulting in lower gas fees.

https://www.flurry.finance/

Tokenomika i analiza cenowa Flurry Finance (FLURRY)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Flurry Finance (FLURRY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 677.67K
$ 677.67K
Całkowita podaż:
$ 4.43B
$ 4.43B
Podaż w obiegu:
$ 824.70M
$ 824.70M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 3.64M
$ 3.64M
Historyczne maksimum:
$ 0.01429149
$ 0.01429149
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.0008217
$ 0.0008217

Tokenomika Flurry Finance (FLURRY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Flurry Finance (FLURRY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów FLURRY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLURRY.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszFLURRY tokenomikę, poznaj cenę tokena FLURRYna żywo!

Prognoza ceny FLURRY

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLURRY? Nasza strona z prognozami cen FLURRY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.