Informacje o Florence Finance Medici (FFM) Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi. Oficjalna strona internetowa: https://florence.finance/ Tokenomika i analiza cenowa Florence Finance Medici (FFM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Florence Finance Medici (FFM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 158.35K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 206.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 765.81K Historyczne maksimum: $ 0.130709 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00076581 Tokenomika Florence Finance Medici (FFM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Florence Finance Medici (FFM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FFM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FFM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.