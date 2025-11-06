Informacje o cenie FixMe AI (FIX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00612491$ 0.00612491 $ 0.00612491 Najniższa cena $ 0.00167932$ 0.00167932 $ 0.00167932 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -7.05% Zmiana ceny (7D) -7.05%

Aktualna cena FixMe AI (FIX) wynosi $0.00170805. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FIX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FIX w historii to $ 0.00612491, a najniższy to $ 0.00167932.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FIX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -7.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FixMe AI (FIX)

Kapitalizacja rynkowa $ 49.24K$ 49.24K $ 49.24K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 85.40K$ 85.40K $ 85.40K Podaż w obiegu 28.83M 28.83M 28.83M Całkowita podaż 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa FixMe AI wynosi $ 49.24K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FIX w obiegu wynosi 28.83M, przy całkowitej podaży 50000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 85.40K.