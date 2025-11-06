GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena FixMe AI to 0.00170805 USD. Śledź aktualizacje cen FIX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FIX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena FixMe AI to 0.00170805 USD. Śledź aktualizacje cen FIX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FIX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FIX

Informacje o cenie FIX

Czym jest FIX

Biała księga FIX

Oficjalna strona internetowa FIX

Tokenomika FIX

Prognoza cen FIX

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo FixMe AI

Cena FixMe AI (FIX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FIX do USD:

$0.00170805
$0.00170805$0.00170805
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
FixMe AI (FIX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:21:38 (UTC+8)

Informacje o cenie FixMe AI (FIX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00612491
$ 0.00612491$ 0.00612491

$ 0.00167932
$ 0.00167932$ 0.00167932

--

--

-7.05%

-7.05%

Aktualna cena FixMe AI (FIX) wynosi $0.00170805. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FIX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FIX w historii to $ 0.00612491, a najniższy to $ 0.00167932.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FIX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -7.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FixMe AI (FIX)

$ 49.24K
$ 49.24K$ 49.24K

--
----

$ 85.40K
$ 85.40K$ 85.40K

28.83M
28.83M 28.83M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa FixMe AI wynosi $ 49.24K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FIX w obiegu wynosi 28.83M, przy całkowitej podaży 50000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 85.40K.

Historia ceny FixMe AI (FIX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FixMe AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FixMe AI do USD wyniosła $ -0.0007691603.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FixMe AI do USD wyniosła $ -0.0011045311.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FixMe AI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0007691603-45.03%
60 dni$ -0.0011045311-64.66%
90 dni$ 0--

Co to jest FixMe AI (FIX)

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie.

Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny FixMe AI (w USD)

Jaka będzie wartość FixMe AI (FIX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FixMe AI (FIX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FixMe AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny FixMe AI!

FIX na lokalne waluty

Tokenomika FixMe AI (FIX)

Zrozumienie tokenomiki FixMe AI (FIX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FIXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące FixMe AI (FIX)

Jaka jest dziś wartość FixMe AI (FIX)?
Aktualna cena FIX w USD wynosi 0.00170805USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FIX do USD?
Aktualna cena FIX w USD wynosi $ 0.00170805. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FixMe AI?
Kapitalizacja rynkowa dla FIX wynosi $ 49.24K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FIX w obiegu?
W obiegu FIX znajduje się 28.83M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FIX?
FIX osiąga ATH w wysokości 0.00612491 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FIX?
FIX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00167932 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FIX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FIX wynosi -- USD.
Czy w tym roku FIX pójdzie wyżej?
FIX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FIX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:21:38 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe FixMe AI (FIX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,026.04
$103,026.04$103,026.04

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,374.23
$3,374.23$3,374.23

-0.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.71
$158.71$158.71

-1.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,026.04
$103,026.04$103,026.04

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,374.23
$3,374.23$3,374.23

-0.71%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3187
$2.3187$2.3187

+1.85%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.71
$158.71$158.71

-1.12%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0836
$1.0836$1.0836

-0.14%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2083
$0.2083$0.2083

+316.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000489
$0.0000000489$0.0000000489

+223.84%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005500
$0.000005500$0.000005500

+191.31%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004451
$0.000000000000000000004451$0.000000000000000000004451

+102.22%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23572
$0.23572$0.23572

+85.94%