Informacje o cenie first AI actress (TILLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00001071 $ 0.00001071 $ 0.00001071 Minimum 24h $ 0.00001153 $ 0.00001153 $ 0.00001153 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00001071$ 0.00001071 $ 0.00001071 Maksimum 24h $ 0.00001153$ 0.00001153 $ 0.00001153 Historyczne maksimum $ 0.00077826$ 0.00077826 $ 0.00077826 Najniższa cena $ 0.00001029$ 0.00001029 $ 0.00001029 Zmiana ceny (1H) +1.04% Zmiana ceny (1D) +4.62% Zmiana ceny (7D) -33.41% Zmiana ceny (7D) -33.41%

Aktualna cena first AI actress (TILLY) wynosi $0.00001135. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TILLY wahał się między $ 0.00001071 a $ 0.00001153, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TILLY w historii to $ 0.00077826, a najniższy to $ 0.00001029.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TILLY zmieniły się o +1.04% w ciągu ostatniej godziny, o +4.62% w ciągu 24 godzin i o -33.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o first AI actress (TILLY)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.42K$ 11.42K $ 11.42K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.42K$ 11.42K $ 11.42K Podaż w obiegu 999.57M 999.57M 999.57M Całkowita podaż 999,566,358.772293 999,566,358.772293 999,566,358.772293

Obecna kapitalizacja rynkowa first AI actress wynosi $ 11.42K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TILLY w obiegu wynosi 999.57M, przy całkowitej podaży 999566358.772293. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.42K.