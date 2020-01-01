Poznaj tokenomikę Finblox (FBX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FBX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Finblox (FBX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FBX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Finblox (FBX) The utility aspect of the token is a core of FBX, which incentivizes users to hold FBX tokens and participate in our loyalty and reward programs. Some of the benefits of these programs include earning better rewards on their assets, receiving discounts, and subsidized fees on transactions such as those within the exchange of cryptocurrencies, payments, and transfers. FBX token is also a governance token designed to give its users various rights and privileges to vote on issues that govern the development and growth of the Finblox ecosystem. Finblox plans to implement voting power in 2024. Oficjalna strona internetowa: https://finblox.com/ Biała księga: https://docs.finblox.com Tokenomika i analiza cenowa Finblox (FBX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Finblox (FBX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.14K Całkowita podaż: $ 9.47B Podaż w obiegu: $ 4.80B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 57.51K Historyczne maksimum: $ 0.02451834 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Finblox (FBX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Finblox (FBX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FBX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FBX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.