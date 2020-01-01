Poznaj tokenomikę Feisty Doge NFT (NFD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NFD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Feisty Doge NFT (NFD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NFD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Feisty Doge NFT (NFD) / Tokenomika / Tokenomika Feisty Doge NFT (NFD) Odkryj kluczowe informacje o Feisty Doge NFT (NFD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Feisty Doge NFT (NFD) Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art Oficjalna strona internetowa: https://fractional.art/vaults/0xDFDb7f72c1F195C5951a234e8DB9806EB0635346 Tokenomika i analiza cenowa Feisty Doge NFT (NFD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Feisty Doge NFT (NFD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.28M Całkowita podaż: $ 100.01B Podaż w obiegu: $ 56.04B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.99M Historyczne maksimum: $ 0.00103774 Historyczne minimum: $ 0.0 Aktualna cena: $ 0.00012988 Tokenomika Feisty Doge NFT (NFD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Feisty Doge NFT (NFD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NFD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NFD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.