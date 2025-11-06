GiełdaDEX+
Aktualna cena FEED GAZA to 0.00000944 USD. Śledź aktualizacje cen GAZA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GAZA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GAZA

Informacje o cenie GAZA

Czym jest GAZA

Oficjalna strona internetowa GAZA

Tokenomika GAZA

Prognoza cen GAZA

Logo FEED GAZA

Cena FEED GAZA (GAZA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GAZA do USD:

--
----
-18.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
FEED GAZA (GAZA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:20:07 (UTC+8)

Informacje o cenie FEED GAZA (GAZA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000996
$ 0.00000996$ 0.00000996
Minimum 24h
$ 0.00001181
$ 0.00001181$ 0.00001181
Maksimum 24h

$ 0.00000996
$ 0.00000996$ 0.00000996

$ 0.00001181
$ 0.00001181$ 0.00001181

$ 0.00292393
$ 0.00292393$ 0.00292393

$ 0.00000944
$ 0.00000944$ 0.00000944

-6.83%

-18.71%

-25.97%

-25.97%

Aktualna cena FEED GAZA (GAZA) wynosi $0.00000944. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GAZA wahał się między $ 0.00000996 a $ 0.00001181, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GAZA w historii to $ 0.00292393, a najniższy to $ 0.00000944.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GAZA zmieniły się o -6.83% w ciągu ostatniej godziny, o -18.71% w ciągu 24 godzin i o -25.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FEED GAZA (GAZA)

$ 9.44K
$ 9.44K$ 9.44K

--
----

$ 9.44K
$ 9.44K$ 9.44K

999.43M
999.43M 999.43M

999,425,750.9425334
999,425,750.9425334 999,425,750.9425334

Obecna kapitalizacja rynkowa FEED GAZA wynosi $ 9.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GAZA w obiegu wynosi 999.43M, przy całkowitej podaży 999425750.9425334. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.44K.

Historia ceny FEED GAZA (GAZA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FEED GAZA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FEED GAZA do USD wyniosła $ -0.0000067280.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FEED GAZA do USD wyniosła $ -0.0000078285.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FEED GAZA do USD wyniosła $ -0.0008874687638316412.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-18.71%
30 Dni$ -0.0000067280-71.27%
60 dni$ -0.0000078285-82.92%
90 dni$ -0.0008874687638316412-98.94%

Co to jest FEED GAZA (GAZA)

The Fees raised from this coin will go towards The PCRF (Palestine Children's Relief Fund) to help the children of GAZA suffering through the conflict. 100% of fees will go towards PCRF.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla FEED GAZA (GAZA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny FEED GAZA (w USD)

Jaka będzie wartość FEED GAZA (GAZA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FEED GAZA (GAZA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FEED GAZA.

Sprawdź teraz prognozę ceny FEED GAZA!

GAZA na lokalne waluty

Tokenomika FEED GAZA (GAZA)

Zrozumienie tokenomiki FEED GAZA (GAZA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GAZAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące FEED GAZA (GAZA)

Jaka jest dziś wartość FEED GAZA (GAZA)?
Aktualna cena GAZA w USD wynosi 0.00000944USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GAZA do USD?
Aktualna cena GAZA w USD wynosi $ 0.00000944. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FEED GAZA?
Kapitalizacja rynkowa dla GAZA wynosi $ 9.44K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GAZA w obiegu?
W obiegu GAZA znajduje się 999.43M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GAZA?
GAZA osiąga ATH w wysokości 0.00292393 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GAZA?
GAZA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000944 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GAZA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GAZA wynosi -- USD.
Czy w tym roku GAZA pójdzie wyżej?
GAZA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GAZA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:20:07 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe FEED GAZA (GAZA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

