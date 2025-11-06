Informacje o cenie FEED GAZA (GAZA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000996 $ 0.00000996 $ 0.00000996 Minimum 24h $ 0.00001181 $ 0.00001181 $ 0.00001181 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000996$ 0.00000996 $ 0.00000996 Maksimum 24h $ 0.00001181$ 0.00001181 $ 0.00001181 Historyczne maksimum $ 0.00292393$ 0.00292393 $ 0.00292393 Najniższa cena $ 0.00000944$ 0.00000944 $ 0.00000944 Zmiana ceny (1H) -6.83% Zmiana ceny (1D) -18.71% Zmiana ceny (7D) -25.97% Zmiana ceny (7D) -25.97%

Aktualna cena FEED GAZA (GAZA) wynosi $0.00000944. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GAZA wahał się między $ 0.00000996 a $ 0.00001181, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GAZA w historii to $ 0.00292393, a najniższy to $ 0.00000944.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GAZA zmieniły się o -6.83% w ciągu ostatniej godziny, o -18.71% w ciągu 24 godzin i o -25.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FEED GAZA (GAZA)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.44K$ 9.44K $ 9.44K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.44K$ 9.44K $ 9.44K Podaż w obiegu 999.43M 999.43M 999.43M Całkowita podaż 999,425,750.9425334 999,425,750.9425334 999,425,750.9425334

Obecna kapitalizacja rynkowa FEED GAZA wynosi $ 9.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GAZA w obiegu wynosi 999.43M, przy całkowitej podaży 999425750.9425334. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.44K.