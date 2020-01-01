Poznaj tokenomikę FEDJA CAT (FEDJA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FEDJA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FEDJA CAT (FEDJA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FEDJA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o FEDJA CAT (FEDJA) The project is about a cat with Permanently startled looking face, with wonky legs. Loved by over 1.1 million followers on Tiktok and 400k followers on Instagram. Once a sick stray in Natalia's backyard, he was saved by a neighbour's cat who licked him back to life. FEDJA ($FEDJA) is a quirky cat with misaligned eyes, wonky legs, and a love for cuddles and play. He also models cat products with charm. Oficjalna strona internetowa: https://fedja.fun Tokenomika i analiza cenowa FEDJA CAT (FEDJA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FEDJA CAT (FEDJA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.46K Całkowita podaż: $ 999.96M Podaż w obiegu: $ 999.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.46K Historyczne maksimum: $ 0.00116875 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika FEDJA CAT (FEDJA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FEDJA CAT (FEDJA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FEDJA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FEDJA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.