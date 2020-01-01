Poznaj tokenomikę FatalismFTW Elons new character (FTW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FTW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FatalismFTW Elons new character (FTW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FTW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika FatalismFTW Elons new character (FTW) Odkryj kluczowe informacje o FatalismFTW Elons new character (FTW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o FatalismFTW Elons new character (FTW) Fatalism ftw, on his path of exile to solidify his spot in the top 3 worldwide leaderboard, he endured countless hardships and challenges. He was resurrected once, becoming the revived soul of Kekius, carrying within him the strength and wisdom of his predecessor. Along the treacherous path, he faced countless lurking dangers, testing his perseverance and courage at every step. This moment captures his rebirth and unwavering determination to achieve greatness. Determination to WIN! Oficjalna strona internetowa: https://fatalismonsol.com Tokenomika i analiza cenowa FatalismFTW Elons new character (FTW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FatalismFTW Elons new character (FTW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.28K Całkowita podaż: $ 999.73M Podaż w obiegu: $ 999.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.28K Historyczne maksimum: $ 0.00187876 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie FatalismFTW Elons new character (FTW) Tokenomika FatalismFTW Elons new character (FTW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FatalismFTW Elons new character (FTW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FTW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FTW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFTW tokenomikę, poznaj cenę tokena FTWna żywo! Prognoza ceny FTW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FTW? Nasza strona z prognozami cen FTW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FTW już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.