Informacje o cenie FARTWORM (FARTWORM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.000188$ 0.000188 $ 0.000188 Najniższa cena $ 0.00000503$ 0.00000503 $ 0.00000503 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -15.86% Zmiana ceny (7D) -15.86%

Aktualna cena FARTWORM (FARTWORM) wynosi $0.00000512. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FARTWORM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FARTWORM w historii to $ 0.000188, a najniższy to $ 0.00000503.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FARTWORM zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -15.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FARTWORM (FARTWORM)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Podaż w obiegu 994.35M 994.35M 994.35M Całkowita podaż 994,346,789.028448 994,346,789.028448 994,346,789.028448

Obecna kapitalizacja rynkowa FARTWORM wynosi $ 5.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FARTWORM w obiegu wynosi 994.35M, przy całkowitej podaży 994346789.028448. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.10K.