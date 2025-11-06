GiełdaDEX+
Aktualna cena Farting Bonk to 0.00000483 USD. Śledź aktualizacje cen FONK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FONK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FONK

Informacje o cenie FONK

Czym jest FONK

Oficjalna strona internetowa FONK

Tokenomika FONK

Prognoza cen FONK

Aktualna cena 1 FONK do USD:

--
----
+3.00%1D
USD
Farting Bonk (FONK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:19:28 (UTC+8)

Informacje o cenie Farting Bonk (FONK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000468
$ 0.00000468$ 0.00000468
Minimum 24h
$ 0.00000488
$ 0.00000488$ 0.00000488
Maksimum 24h

$ 0.00000468
$ 0.00000468$ 0.00000468

$ 0.00000488
$ 0.00000488$ 0.00000488

$ 0.000137
$ 0.000137$ 0.000137

$ 0.00000468
$ 0.00000468$ 0.00000468

--

+3.03%

-16.25%

-16.25%

Aktualna cena Farting Bonk (FONK) wynosi $0.00000483. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FONK wahał się między $ 0.00000468 a $ 0.00000488, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FONK w historii to $ 0.000137, a najniższy to $ 0.00000468.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FONK zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.03% w ciągu 24 godzin i o -16.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Farting Bonk (FONK)

$ 4.83K
$ 4.83K$ 4.83K

--
----

$ 4.83K
$ 4.83K$ 4.83K

999.33M
999.33M 999.33M

999,332,194.633615
999,332,194.633615 999,332,194.633615

Obecna kapitalizacja rynkowa Farting Bonk wynosi $ 4.83K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FONK w obiegu wynosi 999.33M, przy całkowitej podaży 999332194.633615. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.83K.

Historia ceny Farting Bonk (FONK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Farting Bonk do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Farting Bonk do USD wyniosła $ -0.0000015760.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Farting Bonk do USD wyniosła $ -0.0000009990.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Farting Bonk do USD wyniosła $ -0.0000040450420580541.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.03%
30 Dni$ -0.0000015760-32.63%
60 dni$ -0.0000009990-20.68%
90 dni$ -0.0000040450420580541-45.57%

Co to jest Farting Bonk (FONK)

Just a bonk that farts

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Farting Bonk (FONK)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Farting Bonk (w USD)

Jaka będzie wartość Farting Bonk (FONK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Farting Bonk (FONK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Farting Bonk.

Sprawdź teraz prognozę ceny Farting Bonk!

FONK na lokalne waluty

Tokenomika Farting Bonk (FONK)

Zrozumienie tokenomiki Farting Bonk (FONK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FONKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Farting Bonk (FONK)

Jaka jest dziś wartość Farting Bonk (FONK)?
Aktualna cena FONK w USD wynosi 0.00000483USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FONK do USD?
Aktualna cena FONK w USD wynosi $ 0.00000483. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Farting Bonk?
Kapitalizacja rynkowa dla FONK wynosi $ 4.83K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FONK w obiegu?
W obiegu FONK znajduje się 999.33M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FONK?
FONK osiąga ATH w wysokości 0.000137 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FONK?
FONK zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000468 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FONK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FONK wynosi -- USD.
Czy w tym roku FONK pójdzie wyżej?
FONK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FONK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:19:28 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Farting Bonk (FONK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

