Informacje o cenie Farting Bonk (FONK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000468 $ 0.00000468 $ 0.00000468 Minimum 24h $ 0.00000488 $ 0.00000488 $ 0.00000488 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000468$ 0.00000468 $ 0.00000468 Maksimum 24h $ 0.00000488$ 0.00000488 $ 0.00000488 Historyczne maksimum $ 0.000137$ 0.000137 $ 0.000137 Najniższa cena $ 0.00000468$ 0.00000468 $ 0.00000468 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +3.03% Zmiana ceny (7D) -16.25% Zmiana ceny (7D) -16.25%

Aktualna cena Farting Bonk (FONK) wynosi $0.00000483. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FONK wahał się między $ 0.00000468 a $ 0.00000488, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FONK w historii to $ 0.000137, a najniższy to $ 0.00000468.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FONK zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.03% w ciągu 24 godzin i o -16.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Farting Bonk (FONK)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Podaż w obiegu 999.33M 999.33M 999.33M Całkowita podaż 999,332,194.633615 999,332,194.633615 999,332,194.633615

Obecna kapitalizacja rynkowa Farting Bonk wynosi $ 4.83K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FONK w obiegu wynosi 999.33M, przy całkowitej podaży 999332194.633615. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.83K.