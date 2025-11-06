GiełdaDEX+
Aktualna cena FARTHUB to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FARTHUB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FARTHUB łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FARTHUB

Informacje o cenie FARTHUB

Czym jest FARTHUB

Oficjalna strona internetowa FARTHUB

Tokenomika FARTHUB

Prognoza cen FARTHUB

Cena FARTHUB (FARTHUB)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FARTHUB do USD:

--
----
+1.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
FARTHUB (FARTHUB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:19:21 (UTC+8)

Informacje o cenie FARTHUB (FARTHUB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

+1.40%

-21.67%

-21.67%

Aktualna cena FARTHUB (FARTHUB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FARTHUB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FARTHUB w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FARTHUB zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +1.40% w ciągu 24 godzin i o -21.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FARTHUB (FARTHUB)

$ 5.55K
$ 5.55K$ 5.55K

--
----

$ 5.55K
$ 5.55K$ 5.55K

999.12M
999.12M 999.12M

999,115,787.642471
999,115,787.642471 999,115,787.642471

Obecna kapitalizacja rynkowa FARTHUB wynosi $ 5.55K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FARTHUB w obiegu wynosi 999.12M, przy całkowitej podaży 999115787.642471. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.55K.

Historia ceny FARTHUB (FARTHUB) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FARTHUB do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FARTHUB do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FARTHUB do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FARTHUB do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.40%
30 Dni$ 0-40.88%
60 dni$ 0-23.15%
90 dni$ 0--

Co to jest FARTHUB (FARTHUB)

Fart Hub ($FART) — Where Gas Meets Greatness Welcome to Fart Hub, the ultimate decentralized destination for degens who aren't afraid to let it rip. Here, flatulence isn’t just funny — it’s financial. $FART turns every toot into a triumph, powering a movement fueled by laughter, community, and the raw power of gas. 🔥 Why $FART? Sacred whoopee cushion culture Every puff is a performance Built on pure meme energy No utility, just vibes (and maybe some beans) Join the Fart Hub revolution — because in this economy, even your gas has value.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla FARTHUB (FARTHUB)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny FARTHUB (w USD)

Jaka będzie wartość FARTHUB (FARTHUB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FARTHUB (FARTHUB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FARTHUB.

Sprawdź teraz prognozę ceny FARTHUB!

FARTHUB na lokalne waluty

Tokenomika FARTHUB (FARTHUB)

Zrozumienie tokenomiki FARTHUB (FARTHUB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FARTHUBjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące FARTHUB (FARTHUB)

Jaka jest dziś wartość FARTHUB (FARTHUB)?
Aktualna cena FARTHUB w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FARTHUB do USD?
Aktualna cena FARTHUB w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FARTHUB?
Kapitalizacja rynkowa dla FARTHUB wynosi $ 5.55K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FARTHUB w obiegu?
W obiegu FARTHUB znajduje się 999.12M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FARTHUB?
FARTHUB osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FARTHUB?
FARTHUB zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FARTHUB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FARTHUB wynosi -- USD.
Czy w tym roku FARTHUB pójdzie wyżej?
FARTHUB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FARTHUB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:19:21 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe FARTHUB (FARTHUB)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

