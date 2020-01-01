Poznaj tokenomikę FartGPT (FARTGPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FARTGPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FartGPT (FARTGPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FARTGPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / FartGPT (FARTGPT) / Tokenomika / Tokenomika FartGPT (FARTGPT) Odkryj kluczowe informacje o FartGPT (FARTGPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o FartGPT (FARTGPT) In a world hungry for computing power, one company dares to push the boundaries of energy and innovation. FartGPT is not just another tech company—it's a revolutionary force harnessing the untapped potential of beans and farts to generate the next era of AI-driven computing. Through our breakthrough Bio-Gas Quantum Processing (BQP) technology, we convert natural emissions into high-efficiency, low-carbon AI power, making data processing faster, greener, and hilariously sustainable. Our state-of-the-art Fart-Powered Data Centers run on a proprietary gas-capture and turbine system, turning what was once wasted into an infinite source of energy for AI training and machine learning. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.51K $ 8.51K $ 8.51K Całkowita podaż: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Podaż w obiegu: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.51K $ 8.51K $ 8.51K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie FartGPT (FARTGPT) Tokenomika FartGPT (FARTGPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FartGPT (FARTGPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FARTGPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FARTGPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFARTGPT tokenomikę, poznaj cenę tokena FARTGPTna żywo! Prognoza ceny FARTGPT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FARTGPT? Nasza strona z prognozami cen FARTGPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 