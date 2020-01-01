Poznaj tokenomikę FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLANA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLANA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) The ticker $SOLANA represents a meme token embodying the current meta on the Solana blockchain. It combines elements from popular meme tokens like Fart, Goat, and Butthole, all humorously attributed to being "created by" AI. This token serves as both a parody and a satirical commentary on the proliferation of meme and AI-driven coins in the Solana ecosystem, encapsulating the absurdity and humor of the space. The ticker $SOLANA represents a meme token embodying the current meta on the Solana blockchain. It combines elements from popular meme tokens like Fart, Goat, and Butthole, all humorously attributed to being "created by" AI. This token serves as both a parody and a satirical commentary on the proliferation of meme and AI-driven coins in the Solana ecosystem, encapsulating the absurdity and humor of the space. Oficjalna strona internetowa: https://fgpb6900ai16z.com/ Tokenomika i analiza cenowa FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.65K $ 20.65K $ 20.65K Całkowita podaż: $ 998.59M $ 998.59M $ 998.59M Podaż w obiegu: $ 998.59M $ 998.59M $ 998.59M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.65K $ 20.65K $ 20.65K Historyczne maksimum: $ 0.00312922 $ 0.00312922 $ 0.00312922 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) Tokenomika FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLANA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLANA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOLANA tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLANAna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.