Informacje o cenie FARTFUL (FARTFUL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.205794$ 0.205794 $ 0.205794 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.37% Zmiana ceny (1D) +1.63% Zmiana ceny (7D) -10.63% Zmiana ceny (7D) -10.63%

Aktualna cena FARTFUL (FARTFUL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FARTFUL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FARTFUL w historii to $ 0.205794, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FARTFUL zmieniły się o -0.37% w ciągu ostatniej godziny, o +1.63% w ciągu 24 godzin i o -10.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FARTFUL (FARTFUL)

Kapitalizacja rynkowa $ 152.29K$ 152.29K $ 152.29K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 152.29K$ 152.29K $ 152.29K Podaż w obiegu 999.98M 999.98M 999.98M Całkowita podaż 999,976,713.483627 999,976,713.483627 999,976,713.483627

Obecna kapitalizacja rynkowa FARTFUL wynosi $ 152.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FARTFUL w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999976713.483627. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 152.29K.