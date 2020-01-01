Poznaj tokenomikę Fart Accelerationism (F/ACC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena F/ACC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Fart Accelerationism (F/ACC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena F/ACC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Fart Accelerationism (F/ACC) / Tokenomika / Tokenomika Fart Accelerationism (F/ACC) Odkryj kluczowe informacje o Fart Accelerationism (F/ACC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Fart Accelerationism (F/ACC) There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain. Oficjalna strona internetowa: https://facc.gg Kup F/ACC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Fart Accelerationism (F/ACC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fart Accelerationism (F/ACC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.26K $ 14.26K $ 14.26K Całkowita podaż: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Podaż w obiegu: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.26K $ 14.26K $ 14.26K Historyczne maksimum: $ 0.00414195 $ 0.00414195 $ 0.00414195 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Fart Accelerationism (F/ACC) Tokenomika Fart Accelerationism (F/ACC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fart Accelerationism (F/ACC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów F/ACC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów F/ACC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszF/ACC tokenomikę, poznaj cenę tokena F/ACCna żywo! Prognoza ceny F/ACC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać F/ACC? Nasza strona z prognozami cen F/ACC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena F/ACC już teraz!