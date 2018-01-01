Poznaj tokenomikę Fame MMA (FAME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FAME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Fame MMA (FAME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FAME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Fame MMA (FAME) / Tokenomika / Tokenomika Fame MMA (FAME) Odkryj kluczowe informacje o Fame MMA (FAME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Fame MMA (FAME) FAME MMA is the biggest in Europe freak fight federation and a premier combat sports organization that hosts events for celebrities, personalities, top YouTubers, Instagram, Twitch & TikTok superstars and famous professional athletes to fight each other. Founded in 2018, FAME has run 13 large events, with the upcoming FAME MMA 14 event taking place on the 14th of May. The primary concept behind every event is to bring famous idols to an environment that you would not normally see on a daily basis, which is the octagon, to fight in front of thousands of fans in the venue and even more viewers watching the live stream available as Pay-per-view service. FAME currently holds the top sales record in the number of sold PPV licenses in Europe. Oficjalna strona internetowa: https://famemma.io/en Kup FAME teraz! Tokenomika i analiza cenowa Fame MMA (FAME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fame MMA (FAME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 123.83K $ 123.83K $ 123.83K Całkowita podaż: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Podaż w obiegu: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 123.83K $ 123.83K $ 123.83K Historyczne maksimum: $ 0.550455 $ 0.550455 $ 0.550455 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Fame MMA (FAME) Tokenomika Fame MMA (FAME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fame MMA (FAME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FAME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FAME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFAME tokenomikę, poznaj cenę tokena FAMEna żywo! Prognoza ceny FAME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FAME? Nasza strona z prognozami cen FAME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FAME już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.