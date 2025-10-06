Aktualna cena faithcoin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FAITHCOIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FAITHCOIN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena faithcoin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FAITHCOIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FAITHCOIN łatwo w MEXC już teraz.

Logo faithcoin

Cena faithcoin (FAITHCOIN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FAITHCOIN do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
faithcoin (FAITHCOIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:33:12 (UTC+8)

Informacje o cenie faithcoin (FAITHCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+12.61%

+12.61%

Aktualna cena faithcoin (FAITHCOIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FAITHCOIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FAITHCOIN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FAITHCOIN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +12.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o faithcoin (FAITHCOIN)

$ 7.14K
$ 7.14K$ 7.14K

--
----

$ 7.14K
$ 7.14K$ 7.14K

945.89M
945.89M 945.89M

945,894,582.298093
945,894,582.298093 945,894,582.298093

Obecna kapitalizacja rynkowa faithcoin wynosi $ 7.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FAITHCOIN w obiegu wynosi 945.89M, przy całkowitej podaży 945894582.298093. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.14K.

Historia ceny faithcoin (FAITHCOIN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny faithcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny faithcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny faithcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny faithcoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0+11.07%
60 dni$ 0+29.26%
90 dni$ 0--

Co to jest faithcoin (FAITHCOIN)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny faithcoin (w USD)

Jaka będzie wartość faithcoin (FAITHCOIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w faithcoin (FAITHCOIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla faithcoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny faithcoin!

FAITHCOIN na lokalne waluty

Tokenomika faithcoin (FAITHCOIN)

Zrozumienie tokenomiki faithcoin (FAITHCOIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FAITHCOINjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące faithcoin (FAITHCOIN)

Jaka jest dziś wartość faithcoin (FAITHCOIN)?
Aktualna cena FAITHCOIN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FAITHCOIN do USD?
Aktualna cena FAITHCOIN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa faithcoin?
Kapitalizacja rynkowa dla FAITHCOIN wynosi $ 7.14K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FAITHCOIN w obiegu?
W obiegu FAITHCOIN znajduje się 945.89M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FAITHCOIN?
FAITHCOIN osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FAITHCOIN?
FAITHCOIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FAITHCOIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FAITHCOIN wynosi -- USD.
Czy w tym roku FAITHCOIN pójdzie wyżej?
FAITHCOIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FAITHCOIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:33:12 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.