Cena faithcoin (FAITHCOIN)
--
--
+12.61%
+12.61%
Aktualna cena faithcoin (FAITHCOIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FAITHCOIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FAITHCOIN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki FAITHCOIN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +12.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa faithcoin wynosi $ 7.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FAITHCOIN w obiegu wynosi 945.89M, przy całkowitej podaży 945894582.298093. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.14K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny faithcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny faithcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny faithcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny faithcoin do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|--
|30 Dni
|$ 0
|+11.07%
|60 dni
|$ 0
|+29.26%
|90 dni
|$ 0
|--
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|10-05 21:29:00
|Aktualności branżowe
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Aktualności branżowe
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|Dane on-chain
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Aktualności branżowe
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Aktualności branżowe
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Aktualności branżowe
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.