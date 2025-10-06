Informacje o cenie faithcoin (FAITHCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) +12.61% Zmiana ceny (7D) +12.61%

Aktualna cena faithcoin (FAITHCOIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FAITHCOIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FAITHCOIN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FAITHCOIN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +12.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o faithcoin (FAITHCOIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.14K$ 7.14K $ 7.14K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.14K$ 7.14K $ 7.14K Podaż w obiegu 945.89M 945.89M 945.89M Całkowita podaż 945,894,582.298093 945,894,582.298093 945,894,582.298093

Obecna kapitalizacja rynkowa faithcoin wynosi $ 7.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FAITHCOIN w obiegu wynosi 945.89M, przy całkowitej podaży 945894582.298093. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.14K.