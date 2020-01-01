Poznaj tokenomikę EYE Am Watching You (EYE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EYE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę EYE Am Watching You (EYE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EYE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / EYE Am Watching You (EYE) / Tokenomika / Tokenomika EYE Am Watching You (EYE) Odkryj kluczowe informacje o EYE Am Watching You (EYE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o EYE Am Watching You (EYE) You want to make money, right? Don't pretend you're not here for that... we see everything. The Eye is watching every move you make. You want to make money, right? Don't pretend you're not here for that... we see everything. The Eye is watching every move you make. Oficjalna strona internetowa: https://jesperish.com/ Kup EYE teraz! Tokenomika i analiza cenowa EYE Am Watching You (EYE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EYE Am Watching You (EYE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 76.14K $ 76.14K $ 76.14K Całkowita podaż: $ 955.42M $ 955.42M $ 955.42M Podaż w obiegu: $ 955.42M $ 955.42M $ 955.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 76.14K $ 76.14K $ 76.14K Historyczne maksimum: $ 0.0078418 $ 0.0078418 $ 0.0078418 Historyczne minimum: $ 0.00005266 $ 0.00005266 $ 0.00005266 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie EYE Am Watching You (EYE) Tokenomika EYE Am Watching You (EYE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EYE Am Watching You (EYE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EYE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EYE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEYE tokenomikę, poznaj cenę tokena EYEna żywo! Prognoza ceny EYE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EYE? Nasza strona z prognozami cen EYE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EYE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.